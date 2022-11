Pailita logró enloquecer a sus fanáticas con espontánea respuesta en redes sociales: “¿Por qué no?”

Luego de su exitoso paso por la Teletón 2022, el cantante nacional de música urbana Carlos Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, realizó la clásica dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, con la que logró enloquecer a sus seguidoras.

Lo anterior, ya que al intérprete de “Ultra Solo” le hicieron una llamativa pregunta, la que respondió cautivando a sus fanáticas. “¿Estarías con alguna fan?”, le preguntaron en su cuenta personal de Instagram, pregunta que no dudo en contestar.

“Sí, ¿por qué no? Mientras me haga feliz todo bien y si es fan mejor aún porque me apoyaría y apañaría a todas jajaja. Que se sepa mis canciones y las cante fuerte jajaja flechao”, respondió espontáneamente, causando furor entre sus seguidoras.

PURANOTICIA