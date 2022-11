Pablo Mackenna se sinceró sobre su dura lucha contra el cáncer: “Es algo que te acompaña como un fantasmita”

La noche de este sábado, Chilevisión emitirá un nuevo capítulo de la octava temporada de su exitoso estelar “La Divina Comida”, donde asistirán como invitados Tamara Acosta, Mariana Derderián, Francesco Gazzella y Pablo Mackenna.

Este último protagonizará un íntimo momento, al desclasificar su experiencia en la lucha contra el cáncer. “Me mejoré de un cáncer, tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo, me salió un tumor en la vejiga, es cáncer de cigarro totalmente, el 98% de la gente que le da cáncer a la vejiga han sido fumadores”, revelará el ex “CQC”, según consigna “Página 7”.

“Era un polvito que el cuerpo trata de botar y finalmente se queda pegado a unos silos”, desclasificó, cuando fue consultado por Gazzella por el vicio, donde Mackenna reveló que “lo dejé (el cigarro), pero ahora volví de hueón, y tengo que estar en control permanente, es algo que te acompaña como un fantasmita. Mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer”.

Además, el escritor relatará el crudo momento cuando fue diagnosticado con la enfermedad. “Lo supe hace un año (…) en pandemia todavía, quedé para dentro”, expuso.

“Tienes más clara la sensación de finitud, lo que me pasó en ese minuto que pensaba que era algo más grave y que se había acabado, me dio mucha lata que me estuvieran robando tiempo de la cosecha”, será parte del relato de Pablo Mackenna en un nuevo episodio de “La Divina Comida”, el que será emitido la noche de este sábado por Chilevisión.

PURANOTICIA