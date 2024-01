"¡Ohhh, Arturo no se va!: Longton protagoniza emotiva despedida de Tierra Brava

Y finalmente es Arturo Longton el más reciente eliminado de Tierra Brava, tras perder el duelo de eliminación frente a Junior Playboy, cuestión que no es novedad, pues es sabido que muchos de los que aún se ven en pantalla están fuera, pero lo que sí marcó la pasada emisión del reality, este jueves, fue el grado de “buen compañerismo” que se transmitió, con un Arturo Longton asegurando: “me llevado bien con todos. Somo como 16 hermanos, cada uno con personalidades distinta”.

El viñamarino agregó además que “de todos los reality en que he estado, éste ha sido el mejor grupo con el que he compartido, pero por masacre”, mientras, con anterioridad se había escuchado fuerte el vítor “Oh, Arturo no se va”, por parte de los demás integrantes de Tierra Brava: Angélica Sepúlveda y Luis Mateucci, entre ellos, con quienes finalmente logró limar asperezas. De hecho, "Siempre te admiré", le confesaría Sepúlveda en la despedida. Mientras que respecto del argentino, Longton manifestó: "Con Mateucci en los últimos días hubo buena onda".

Quien también manifestó sentidas palabras fue el mismo Junior Playboy, con quien protagonizó pasajes bastante reñidos. Al momento de comentar su triunfo Playboy dedicó un aplauso y reiteró sus disculpas por los malos ratos: “Arturo, compañero, lamento los malos entendidos (…) es un buen tipo, un buen niño, un bonito niño”, mientras terminaban de abrazarse.

Longton, por su parte, también habló sobre sus sentimientos hacia Shirley Arica, con quien tuvo un notorio acercamiento, pese a mantener una relación en el exterior, explicó que “Me he limitado mucho, he tratado de gestionar esto de la mejor manera posible, mis sentimientos, pero no he podido evitarlos. El peor escenario posible es un reality donde te ve todo el mundo, aquí es casi imposible conectar con alguien, pero se dio”, admitió.

“No esperé jamás encontrarme con este tipo de emoción en el encierro, era imposible, pero sucedió. Nunca me había pasado que conectara con tanta gente en un grupo humano”, concluyó el concursante, mencionado al paso a sus dos mejores amigos en el encierro: Uriel y Fabio Agostini.

