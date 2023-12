Nuevo personaje vinculado a la vida de Tomás llegará a “Generación 98”

En el próximo capítulo de la teleserie nocturna de Mega “Generación 98” que será estrenado la noche de este miércoles, un nuevo personaje se integrará a la trama.

Lo anterior, ya que según el episodio que ya se encuentra disponible en la plataforma Mega Go, el personaje Tomás “Moco” Rodríguez, interpretado por el actor Felipe Rojas, recibirá una sorpresa.

Todo se originará a raíz del reciente fallecimiento del padre de Rodríguez, quien intentará buscar consuelo en su amigo Gonzalo, rol de Nicolás Oyarzún, a quien le expresará sus sentimientos debido a la ausencia de su madre en el sensible momento.

“No me soprende, mi mamá siempre ha sido así, dijo que iba a llegar e igual que siempre, no llegó”, se sinceró, añadiendo que “mi vieja a nosotros nos dejó tirados, se fue, nos abandonó y se mandó a cambiar con otro hue… Ahora no me sorpende que esté haciendo lo mismo. Lo que me da pena es mi viejo… se murió”.

“Me da pena, ahora que no está, pienso que podría haberle dedicado más tiempo, haberme preocupado de tratar de conectar con él, de saber algo de su vida y haber entablado alguna relación”, fueron parte de las conmovedoras palabras del “Moco”.

Posteriormente, el episodio mostrará la noche de este miércoles en pantalla que el ex de Paula en la trama recibirá una inesperada visita en su hogar. “Mamá… Hasta que te dignaste a aparecer”, expresa el personaje de Rojas al ver a su progenitora, Susana, interpretada por Carol González, con quien no tendría la mejor relación.

