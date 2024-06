Nuevo denunciante de la astróloga Miau Astral: "Esto es peor que la serie de Netflix"

Recientemente se ha revelado un nuevo testimonio que se suma a las acusaciones de acoso contra la astróloga Consuelo Ulloa, conocida como Miau Astral.

Este nuevo denunciante, identificado como F.H., relató una experiencia similar a la expuesta por Sergio Infante, destacando un patrón de comportamiento inapropiado por parte de Ulloa.

Según un reportaje de la revista Sábado, F.H. conoció a Ulloa a través de la aplicación de citas Bumble y, al igual que otros afectados, experimentó un cambio rápido en la relación, con mensajes que oscilaban entre muestras de cariño y amenazas agresivas. Estos mensajes, enviados entre abril de 2023 y abril de 2024, generaron un ambiente de temor y ansiedad en F.H. y otros denunciantes.

F.H. explicó que mantuvo la comunicación con Ulloa por temor a represalias, temiendo que ella buscara otras formas de acosarlo si él bloqueaba o eliminaba su contacto. Este nuevo testimonio resalta la importancia de atreverse a denunciar situaciones de acoso, independientemente del género, y destaca la necesidad de abordar seriamente este tipo de conductas.

En respuesta a las acusaciones, Ulloa habría manifestado a F.H. su agradecimiento por no exponer su intimidad públicamente, sugiriendo que estos asuntos deberían mantenerse en privado.

"No es porque si hubiera sido una mujer quizá se habría tratado de otra manera el tema, como se ha dicho, sino porque es necesario que se le tome el peso por lo que es. Esto es peor que la serie de Netflix", dijo F.H. en relación a la serie "Bebé Reno".

"Llegué a recibir 20 mensajes en un día. De hecho, me escribió cuando se supo de la denuncia de Sergio. Incluso le dijo "gracias por no exponer mi intimidad' por no haber mostrado su caso al mundo", agregó.

"Como que toda esta mierda (sic) que me tiró es algo íntimo de ella, que no deberíamos contarlo, ¿Me cachai? Que no son ataques, que no es acoso. Pensé que esa iba a ser su defensa en la entrevista con Julio César Rodríguez, como que se habían metido en su intimidad", finalizó.

