Nueva relación de Daniela Nicolás comenzó con una cita a ciegas: "Fue jugadísimo"

La ex Miss Chile, Daniela Nicolás, dio a conocer algunos detalles acerca del romance que inició hace ya tres meses con un vecino.

En conversación con Radio Agricultura, confesó que fue un amigo de ella quién la "empujó" a conocer a este misterioso vecino.

Esto, luego que previamente le enviara un ramo de flores , acompañado de una carta.

"Hace muchos años que no estaba así de feliz", señaló Nicolás, quien ya dio por superada sus problemas de salud que la tuvieron delicada.

Cabe recordar que la joven sufrió un cáncer cervicouterino y, además, se fracturó una costilla, lo que la obligó a dejar un programa de baile.

En diálogo con LUN comentó que "jamás me hubiese esperado" el ramo de flores, agregando que "luego supe que se consiguió el número de la productora del programa. Yo ni siquiera le comenté que iba a ir. Fue jugadísimo".

Luego que un amigo la convenciera de que agregara a Instagram a este desconocido fan, la rubia contó que "cara de palo le escribí por esa red social y tuvimos una cita a ciegas. Sólo sabía su nombre".

"La primera vez que salimos, tuvo que venir una amiga a mi casa porque yo insistía en que no quería conocer a nadie, además no me sentía preparada", dijo.

La ex Miss Chile también señaló que "por coincidencia, es mi vecino. Vivimos literalmente al frente. Es chistoso porque vi que sacó el auto y salí".

Sobre esta primera cita concluyó diciendo que "fuimos a un restaurante al lado de la casa. Podríamos haber ido caminado, pero él estaba mal de la espalda y yo recién operada".

