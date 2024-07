"Nos equivocamos": Daniel Alcaíno ofrece disculpas a alcalde de Algarrobo tras querella en su contra

Daniel Alcaíno pidió disculpas tras la querella por injurias que presentó en su contra el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González.

La acción judicial se produjo ya que el jefe comunal fue nombrado en una rutina donde el actor personificando a Yerko Puchento en el programa «Podemos hablar» de Chilevisión, aludió a delitos en la gestión municipal.

Cuando el personaje presentaba los "Yerko Awards", para premiar a lo mejor y lo peor del año anunció el galardón "Socavón del Año":

“Premio para el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, por el hoyo que quedó en la Municipalidad”, dijo la semana pasada, junto con una imagen del alcalde González, en lugar de José Luis Yáñez, quien está imputado por malversación de caudales públicos y cohecho durante su gestión en la comuna de de la región de Valparaíso.

Ante esto, el jefe comunal dijo desde el Congreso que "Yo no estoy metido en nada, yo sigo trabajando por mi comuna de Algarrobo y por eso no queremos dejar esto impune, por eso vamos a presentar esta querella para imputar a este señor Daniel Alcaíno, este comediante, que no ha tenido ningún respeto ni por mi comuna, ni por mi persona".

Y en conversación con radio ADN, el comediante declaró que "por ahí se anduvo picando un alcalde y estoy querellado. Me sorprendí".

Pero luego complementó diciendo: "Pero nobleza obliga y hay que pedir las disculpas del caso porque nos equivocamos, obviamente nos equivocamos y se nos pasó en varios estamentos".

Luego realizó una profunda reflexión sobre su personaje. “Yerko Puchento siempre ha jugado con la actualidad y la sátira política. A veces puede ser malinterpretado, pero nuestro objetivo nunca ha sido dañar a nadie personalmente”.

