Noble gesto de participante sacó aplausos en “El Discípulo del Chef”: “Hay que ser considerados”

La noche de este jueves, Chilevisión emitió un nuevo capítulo e su estelar “El Discípulo del Chef”, donde se vivió una insólita situación en la competencia por la inmunidad, cuando una de las pupilas no alcanzó a emplatar su preparación.

“No alcancé”, lamentó Karen Bejarano, quien solo alcanzó a tener un plato listo cuando se cumplió el tiempo y se solicitó a los participantes que levantaran las manos.

“No tenía espacio donde moverme, entonces me costó un montón meter la bandeja… tengo todo listo, pero no alcancé a emplatar”, añadió la ex “Mekano”, quien se resignó, expresado que “yo conozco las reglas del juego, así que no se preocupen. Hay que asumir con la frente en alto y entender que nunca te puedes confiar”.

“Emi, una consulta. ¿Se podrá preguntar a producción si la Karen presenta igual su plato? A veces una igual no alcanza, y hay que ser considerados”, interrumpió en ese momento Valentina Ramos, a lo que la conductora del estelar gastronómico respondió: “Si están todos de acuerdo y a nadie le molesta, me parece que Karen puede presentar su preparación”.

Ante esto, ningún integrante tuvo reparos al respecto, por lo que Daiber anunció: “Vamos a darle unos segunditos más. Un gesto maravilloso que ocurre en las cocinas de “El Discípulo del Chef”. Aplausos por el compañerismo”.

“Son los mejores, la mejor temporada. Encontré demasiado tierno que la Vale haya alzado la voz para que la producción permitiera que mis platos se terminaran, aunque estuviera fuera de tiempo”, agradeció por su parte Bejarano.

