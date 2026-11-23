Una fuerte respuesta pública protagonizó Claudia Schmidt luego de los comentarios de Leonardo Farkas sobre el cáncer que enfrentó su esposo, John Bogdan, y que el empresario abordó en el programa "Primer Plano", de Chilevisión.

La controversia surgió cuando el filántropo se refirió al diagnóstico del marido de la comunicadora uruguaya y cuestionó que hubiera atravesado un tratamiento oncológico. Durante su intervención, sostuvo que Bogdan no recibió quimioterapia ni radioterapia y que el tumor fue extirpado mediante una intervención quirúrgica.

"Esto fue hace casi cinco años. Nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo. Nunca luchó contra ningún cáncer, nunca nada", afirmó Farkas en el espacio televisivo.

Las declaraciones motivaron la reacción de Schmidt, quien utilizó su cuenta de Instagram para defender a su esposo y cuestionar que se pusiera en duda su experiencia como paciente oncológico por el tipo de procedimiento médico al que fue sometido.

En su publicación, la comunicadora planteó que la gravedad de un diagnóstico de cáncer no puede determinarse exclusivamente por los tratamientos utilizados y reprochó que se empleara ese argumento para desacreditar la enfermedad de su marido.

"El cáncer no se mide en quimioterapias. Minimizar la enfermedad de mi marido para atacarme no solo es cruel, es una falta de respeto hacia quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias", manifestó.

Pero Schmidt también dirigió su mensaje hacia quienes cuestionan las experiencias de pacientes que han atravesado enfermedades de este tipo, enfatizando que nadie está en posición de establecer cuánto sufrimiento implica un proceso oncológico.

"Nadie tiene derecho a decidir cuánto sufrió un paciente oncológico. El cáncer pone a prueba la vida. Minimizarlo deja al descubierto la miseria humana", sentenció.

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