Nicole celebrará el Día del Amor promocionando su último disco “Claroscuro”

Hace tan sólo horas, este miércoles, la cantante nacional, Nicole, mostró en su cuenta de Instagram la primera copia en vinilo de su último disco “Claroscuro”, declarándose emocionada por el trabajo realizado y por su creación: “está hermoso y suena increíble”, dijo, lo que podrá demostrar en su próximo concierto.

¿Cuándo se presenta Nicole?

La próxima presentación de la artista será el 14 de febrero, para celebrar el Día del Amor, en Club Amanda, momento en el que promete realizar un repaso por sus éxitos y sus más recientes temas electropop del disco “Claroscuro”, producción que la trajo de vuelta a la escena musical.

"Claroscuro", su sexta producción, se lanzó a fines de 2022 y está compuesto por 13 canciones que dan cuenta de la calidad de la artista en su faceta como compositora, en él se mezclan las distintas cualidades de la música electrónica. La misma artista lo dijo: "Me gusta jugar con distintos sonidos, no me cierro a un solo estilo, voy dejando que vayan fluyendo ideas a través de distintos sonidos".

PURANOTICIA