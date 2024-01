Natalia Valdebenito pidió a los seguidores de Felipe Avello no justificarlo

Tras la polémica surgida entre el exmodelo, Luis Pinto, y Felipe Avello, a quien el primero acusó de exhibir, sin su consentimiento, un video en el que aparecía desnudo y burlarse, la comediante Natalia Valdebenito entregó su parecer respecto de quienes han defendido al humorista.

En su programa de Súbela Radio, Valdebenito interpeló a los seguidores de Avello diciendo: “pueden quedarse con el comediante que quieran y todo bien, pero lo que no me gusta es que lo justifiquen, hay que ver el error para decir que está bien y qué está mal y aprender de eso".

La actriz agregó que el público debe entender los actos cometidos por Avello, comprender el paso del tiempo y “creer que el tipo cambió, sí. Por supuesto que sí, si es un gran comediante y nadie le quita eso ¿Pero justificar?", cuestionó.

Respecto de las disculpas que el periodista viralizara a través de sus redes sociales, Valdebenito indicó que la situación le recordó al Felipe que antes aparecía con una mantita en televisión diciendo “soy un pobre comediante que antes hacía chistes de mierda y ahora entendió que no tenía que ofender a la gente”. “O sea, si no te gusta, no lo hagas", expresó.

La “standupera” añadió que "todos los comediantes hemos aprendido que el humor no es contra de las personas, y digo en contra porque se reían de una persona obviamente, era bullying total".

Además que "hay un machismo aquí. Si una mujer hace lo mismo que ha hecho, que hizo y dijo Felipe Avello, jamás sería defendida como ha sido defendido él", concluyó la comediante.

