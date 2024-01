Natalia Valdebenito  en picada contra panelista de Sin Filtros: «En el programa del maltratador de mujeres se atreve»

La comediante nacional, Natalia Valdebenito, fiel a su estilo confrontador nuevamente enciende la polémica, esta vez con un directo mensaje a Gabriel Alemparte, panelista de Canal Vive, quien la acusó de iniciar una campaña en su contra.

Todo comenzó cuando Alemparte intervino en el programa mientras hablaba de las victimas del caso Karadima, en ese contexto señaló: “Estoy aburrido, ya no me amedrentan con sus campañas, ni las de Natalia Valdebenito ni las de Copanito que tiene el síndrome de Peter Pan. Tiene 45 años y sigue funcionando como un niño, no me amedrentan», dijo el abogado.

La comediante respondió en su cuenta de “X”: «Nadie lo quiere amedrentar. Eso intenta hacer él cuando manda a su ejército de tontones pagados a insultar. Por esta red me bloqueó. Veo que por la tele, en el programa de su amigo maltratador de mujeres se atreve. Se proyecta. Y en vez de hacer algo bien, se hunde más y más», escribió.

Nicolás Copano, por su parte, publicó una nota en su web Copano News, que tituló «Alemparte, asustado por las denuncias al CNTV por Sin Filtros, hace una comparación realmente estúpida».

Esto precisamente en referencia a las palabras del presidente del Partido Demócratas con las víctimas en caso Karadima.

«Las víctimas del caso Karadima, cuando ellas denuncian el caso Karadima ¿No se les puede preguntar porque se les re-victimiza?», dijo en el programa Sin Filtros.

