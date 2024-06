Mujer que supuestamente inspiró el personaje de Martha en «Bebé reno» demandó a Netflix

En una escena de la serie, Martha agrede sexualmente al protagonista cuando estaban solos a la orilla de un canal.

Este jueves 6 de junio, Harvey le dijo a BBC News que estaba segura de que su equipo ganaría el caso. "De lo contrario, no lo estaríamos haciendo" , afirmó.

Richard Roth, el abogado de Harvey, le dijo a la BBC que "no había dudas" de que la identidad de su representada fue utilizada para el "complot de Bebé reno" .

La demanda incluye una fotografía con la verificación de antecedentes de la mujer y un certificado que afirma que Harvey no tiene condenas penales en su historial.

También señaló que le envió una carta y 18 tuits , pero ningún mensaje de Facebook, y dijo que "duda" que él tenga esos mensajes de voz porque ella no tenía su número de teléfono.

Éxito de audiencia

También ha negado haber acosado a la familia de Gadd o haber aparecido en su casa. "No soy una acosadora" , subrayó en la entrevista con Morgan.

"No queríamos anonimizarlo ni hacerlo genérico hasta el punto de que dejara de ser su historia, porque eso socavaría la intención de la serie ", explicó.

"Personalmente, no me sentiría cómodo en un mundo en el que decidiéramos que era mejor que Richard (Gadd) permaneciera en silencio y no se le permitiera contar la historia", concluyó.

(Imágenes: Piers Morgan Uncensored, Ed Miller/Netflix)

PURANOTICIA // BBC MUNDO