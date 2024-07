Muere a los 75 años la actriz Shelley Duvall, protagonista de la mítica película «El resplandor»

El rodaje fue un suplicio. "Tuve que llorar 12 horas al día, todo el día, durante los últimos nueve meses seguidos, cinco o seis días a la semana", recordó una vez.

Sus papeles disminuyeron en la década de 1990 , con « The Portrait of a Lady» ("Retrato de una dama") de Jane Campion entre las mejores, y desapareció del radar en 2002.

The New York Times atribuyó su ausencia al impacto de un terremoto de 1994 que dañó su casa de Los Ángeles y al estrés de la enfermedad de su hermano .

Hablando de su prolongada ausencia de la pantalla, dijo a The New York Times en mayo: "Yo era una estrella. Tuve papeles protagónicos. La gente piensa que es solo por envejecimiento, pero no es así. Es violencia".