Monserrat Álvarez desató carcajadas al revelar detalles del sueño que tuvo con Roberto Cox

Monserrat Álvarez sacó risas en «Contigo en la mañana» luego de revelar una íntima, pero divertida confesión.

“Pasó lo que tenía que pasar… y no es chiste: soñé con Roberto Cox”, contó la animadora del matinal de Chilevisión.

La revelación de Monserrat produjo que Julio César Rodríguez la molestara por el poco tiempo que lleva el periodista en el espacio matutino.

“¡Pero solo ha pasado una semana! Ahí quedaste Mauricio Bustamante, ahí quedaste Ramón Ulloa”, dijo bromeando "JC".

Luego, Álvarez confesó que ha tenido esta experiencia con todos los compañeros con quien ha compartido la animación.

“He soñado con todas las personas con quienes he animado, sobre todo con los hombres“, manifestó.

“¡Y llevo una semana conduciendo con Cox y ya soñé con él!”, complementó, pero aclarando que el sueño "no era erótico, sino que romántico”.

La periodista contó de que trató el sueno y que se disculpó con su pareja, Carlos Fernández.

“Carlitos se enoja. Pero mi amor, él solo me invitaba a salir (…) Íbamos a comer y aparece una amiga mía del colegio, que a veces se mandaba condoros. Y yo quería que se fuera, porque llegó a contarme sus rollos”, relató.

Finalmente, terminó diciendo que “eras muy amoroso, muy caballero. Conversábamos, nos reíamos mucho y listo… de ahí sonó el despertador. Debo reconocer que estaba nerviosa en el sueño porque tú eres más joven, me daba nervios (…) Ya, ¡pero no me mires así!“.

