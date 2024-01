Mónica revela que la llevó a renunciar a Gran Hermano: “Pincoya” tuvo que ver en la decisión

Mónica Ramos, la participante más longeva de Gran Hermano Chile, reveló la razón por la cual tuvo que abandonar el espacio de tele realidad de CHV, mientras ofrecía una entrevista con Matías Sánchez para Hey Social!.

Según ella, sufrió un daño de sus piezas dentales , por un plato preparado por otra participante: “Lamentablemente Pincoyita, debo decir que tus porotos...se me quebró un implante que tenía. Por eso me tuve que retirar del reality", aseguró.

“Todos me han criticado, pero no saben lo que me pasó” , remató la ex concursante, que confirmó que fue este único incidente, el que la hizo abandonar el reality show.





