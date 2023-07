Mónica Aguirre y la dura crisis económica que vivió luego de la muerte de Gervasio: “Un calvario grande”

La noche de este lunes, la modelo nacional Mónica Aguirre fue la invitada del programa prime de TVN “Buenas noches a todos”, donde mantuvo una íntima conversación con Eduardo Fuentes.

Dentro de este contexto, la artista se refirió al complejo escenario económico que debió a atravesar tras la muerte de su marido, el cantante Gervasio, junto a quien tuvo cuatro hijos: Yanara, Nahuel, Millaray y Lincoyán.

“En esa época no me lo cuestionaba mucho, no me di el tiempo para la queja”, comenzó señalando Aguirre, añadiendo que “yo era bien inmadura, y eso me sirvió para no darle muchas vueltas en la cabeza, además yo soy más emocional que ‘cabezona’, y simplemente sabía qué tenía que hacer, que tenía que ponerme a trabajar y buscar más cosas”.

“Me costó mucho. Al principio no tanto, las cosas se dieron, tuve mucha gente que me ayudó, trabajaba harto, pero en Chile era imposible vivir del modelaje, había mucho trabajo para modelos, pero se pagaba muy mal, entonces era imposible vivir de eso”, continuó la modelo en su relato.

Posteriormente, relató que instaló su propia academia de modelos, con la que “nos fue bien, vivía al día, pero no me faltaba y de repente cuando vino una crisis económica, la gente qué iba a estudiar modelaje y empezó un calvario grande, de mucho tiempo. Diría que no sé si logré en algún momento decir: ‘Esto ya pasó’, pero nada, yo creo que nunca tuve una depresión. Momentos de bajones y todo eso, sí, pero también sentía que algo superior me protegía que yo llegaba al borde del precipicio y algo pasaba”.

“Mi mamá trabajaba conmigo en esa época, pero era porque yo la apoyaba. Sola. Claro que tenía amigos que me apoyaban con una mano, pero en general súper fue sola”, concluyó Mónica Aguirre sobre el complejo momento.

PURANOTICIA