Mon Laferte tras ser declarada Hija Ilustre: "Viña fue, es y seguirá siendo mi hogar"

Profundamente emocionada, Mon Laferte fue declarada Hija Ilustre de Viña del Mar, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal y que contó con cerca de 800 vecinos de Gómez Carreño, el barrio donde la destacada artista nacional nació y creció.

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, donde se quedó con las Gaviotas de Plata, de Oro y de Platino, la cantante radicada en México llegó al recinto ubicado frente a la plaza Sucre, donde escuchó atentamente los mensajes de las autoridades.

Por ejemplo, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que "su historia es la historia de esa niña que voló, que creció sin pedirle permiso a nadie”. Luego recordó su paso por escuelas públicas locales y sus primeras presentaciones en escenarios comunales.

De igual forma, destacó que más allá de la fama y reconocimiento mundial que ha recibido Mon Laferte a lo largo de su carrera musical, la suya es "una identidad profundamente viñamarina, una raíz que nunca se cortó, que nunca se quebró”.

Luego de dedicar el reconocimiento a su madre, hermana y fanáticos, la artista expresó que "recibo con mucha emoción este nombramiento de Hija Ilustre. Lo de ilustre no sé qué tanto, pero lo de hija no hay ninguna duda que soy hija de Viña del Mar".

Luego enfatizó que "los hijos pueden equivocarse, perderse, transformarse, pueden irse lejos, pero siempre regresan al hogar", para cerrar sus palabras asegurando con mucha emoción que "Viña del Mar fue, es y seguirá siendo mi hogar eternamente".

Cabe hacer presente que durante la ceremonia, Mon Laferte interpretó cuatro canciones con las que deleitó al público presente, que la vitoreó en todo momento.

