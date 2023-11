Mon Laferte se sincera respecto a su maternidad: “Conocí una nueva versión de mí”

La destacada cantante nacional Mon Laferte, se encuentra atravesado por un buen momento personal, luego de que el año pasado se convirtiera en madre por primera vez con la llegada del pequeño Joel, hijo fruto de su relación con Joel Orta.

“Antes no quería ser mamá y de repente un día me empezó ahí el bichito de la maternidad. Y bueno, encontré un gran compañero, que es mi mejor amigo. Ha sido lindo. Conocí una nueva versión de mí”, expuso la intérprete de “Tu Falta de Querer” en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Ha sido todo un viaje la maternidad. No te enseñan a ser mamá, entonces al principio me estaba volviendo un poco loca”, añadió la artista.

Además, la cantante repasó el reciente lanzamiento de su nuevo disco “Autopoética”, el que incluye la canción “Mew shiny”, en la que aborda el especial momento en su vida.

“Esta canción habla un poco, por ejemplo, sobre que me alejé mucho de mi compañero (esposo) al principio, porque empezamos a ser sólo papás y dejamos de ser pareja. Entonces, hay temáticas así en el álbum. Es que no es fácil ser mamá, pero me encanta igual, lo he disfrutado”, desclasificó Mon Laferte.

“Es muy loco, como que me doy cuenta que ya nunca más voy a poder descansar. Más que descansar, es paz la palabra. Por más que mi hijo sea cuidado por el papá y esté bien, todo el tiempo mi cabeza está pendiente de algo en relación a él. En que le falta esto, que esto otro, que el pañal, que la comida. Y así todo el tiempo”, concluyó en conversación con el medio mencionado anteriormente.

