A pocos días de su participación en Miss Universo 2026, Dominga López abordó uno de los episodios más comentados de su presentación en el certamen: el peinado que lució durante el desfile en traje de gala, que generó numerosas críticas en redes sociales.

La representante chilena, quien consiguió avanzar hasta el Top 12 de la competencia, explicó durante una transmisión en vivo desde Puerto Rico que tuvo dificultades para completar su preparación antes de salir al escenario.

Según relató, fue la primera candidata en desfilar con su vestido inspirado en la araucaria chilena, situación que redujo considerablemente el tiempo disponible para arreglarse. Incluso dijo que no alcanzó a mirarse frente a un espejo antes de salir.

"Un desastre el pelo, chicos. No había ni espejos. Yo no sabía cómo me veía", comentó la modelo oriunda de Viña del Mar, reconociendo que los mechones sueltos que quedaron en su cabello no correspondían al resultado que esperaba.

La representante nacional también describió momentos de tensión detrás del escenario, donde los estilistas intentaban terminar su peinado mientras la llamaban insistentemente para que ingresara a la pasarela.

"Tuve un tercio del tiempo que tuvieron las otras chicas para arreglarse y fue lo que me tocó", explicó López, quien reconoció que el episodio afectó su desempeño y que terminó bastante frustrada, especialmente porque buscaba una presentación impecable. Sin embargo, aclaró que posteriormente pudieron arreglarle el cabello, aunque para entonces ya había realizado su desfile en traje de noche.

El inconveniente generó amplio debate entre seguidores del concurso y especialistas en certámenes de belleza, algunos de los cuales cuestionaron si ese detalle pudo influir en que la chilena no consiguiera avanzar al Top 5 de la instancia.

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