Mon Laferte: “A mis 40 años dejé de tener miedo de hablar del abuso que sufrí"

La plataforma de streaming Netflix acaba de estrenar “Mon Laferte, te amo”, el documental biográfico de la artista nacional Mon Laferte que relata su trayectoria y narra en primera persona en off los pasajes definitivos de su compleja infancia.

En entrevista con La Tercera, la cantante y exfigura de Rojo detalla los primeros minutos del documental con una frase que establece el hilo conductor del relato: “Me acostumbré a hacer cosas excepcionales para que la gente me quisiera. Todo lo que uno hace es para que te amen”.

“En otras oportunidades hubo personas que me querían hacer documentales, pero yo me rehusaba. Me daba pudor hacer un documental, porque siempre pensaba que me interesaba más contar lo que tenía que ver con mi música, con mi arte, que profundizar más en lo personal, que siempre es lo que le interesa conocer a la gente en un documental”, relata Monserrat Bustamante, su nombre en la vida real, respecto a lo que tardó en convencerse de realizar una cinta biográfica.

La voz de “Tu falta de querer” asegura que se convenció en un momento de 2021 cuando el productor de la película, Jaime Villarreal, la visitó para realizarle la propuesta.

“Un día llegó Jaime de la productora y lo conocí, yo estaba embarazada, y me cayó muy bien, como que me vibró bien él, y me dijo: ‘queremos hacer un documental, no sabemos bien, te vamos a seguir e incluso tú puedes escoger a quien quieras que dirija y veamos qué sale. Si no sale nada, no importa’. Entonces, me encantó eso de ‘no hay tanto compromiso’. Y así sucedió”, explicó Mon Laferte sobre la propuesta.

“Me empezaron a seguir durante el tour, yo estaba embarazada, después cuando nació mi bebé, mi primer tour post maternidad, y después vinieron las chicas, Cami Grandi, con la que yo he hecho muchos videoclips, pero nunca he trabajado un documental; y Joanna Reposi, que sí tiene la experiencia de uno de los documentales que me gusta mucho, que es el de Pedro Lemebel. Entonces, no fue de una, fueron pequeños pasos que fueron sumando para que diera el sí”, agregó.

Consultada sobre los aspectos más dolorosos para revelar en el documental, la cantante indicó que “mira, la verdad es que en el momento en que estaba hablando con las chicas, me sentí muy en confianza, porque no sentí que fuera una entrevista, sino que era una conversación con un par de amigas. Fue en mi casa (en México), y no me fue difícil hablar, me sentí en confianza, tranquila. Después de verlo con distancia, de pronto lo veo y sí siento que hay cosas que me remueven, como episodios de mi infancia, o me dan un poco de pudor. Pero verlo después, ya verlo terminado”.

El relato de la artista nacional a La Tercera continúa sobre este punto. “No es que después de ver el documental me sorprenda, porque obviamente es mi vida y me he terapiado algunas cosas, algunos episodios de mi vida particularmente que me han marcado más que otros. Pero sí es raro verse en un documental”.

“Yo no sé si hay alguien que se siente bien, o cómodo o cómoda al respecto. Es rarísimo que hagan un documental sobre ti, sentir esta exposición y el pudor. Yo creo que ni siquiera he terminado de procesar bien el tema del documental, porque tampoco lo he visto una y otra vez”, señaló.

“Lo vi una vez y después revisé un par de cositas de los audios, pero yo también espero sorprenderme con el documental terminado en su totalidad, como una pieza completa, con toda la gente, y ahí a lo mejor voy a entender esa experiencia de sorpresa, tal vez”, dijo La Ferte.



SUS PADRES

La relación con su padre, a quien recién conoció a los 17 años, y con su madre, de quien sintió rechazo por el quiebre familiar cuando ella apenas tenía 7 años, también es un tema abordado en el documental.

“Mi mamá fue madre mucho más joven, en sus 20, y el mundo era distinto, Chile era un país súper distinto, yo nací en dictadura. Y mi familia era bastante humilde. Claro, yo fui mamá ahora casi a los 40 años, en una situación económica privilegiada, y aun así de repente colapso, porque en la maternidad hay que tener mucha paciencia y dedicación y amor, y a veces a mí no me da la vida. Y me imagino a mi mamá que nos criaba y tiene que haber sido súper duro para ella”, sostuvo la cantante.

En el friccionado vínculo con su madre aparece otro personaje, continúa el relato de La Tercera. Tras el divorcio, Myriam Laferte encontró otra pareja. Mon nunca vio con buenos ojos esa relación. Así lo relata ella misma en la película: “Un tipo alcohólico, violento, estuvo siete años con nosotras viviendo ahí. Teníamos muchos problemas económicos. No había un ambiente familiar. La pobreza trae consigo muchos problemas”.

ABUSOS

“Mon Laferte, te amo” revela además los pasajes más crudos de los abusos que sufrió la artista en el pasado por parte de la pareja de su madre, tras la separación. “Fue difícil. Él también abusó de mí. Pasaron muchas cosas. No le conté a mi mamá. No sabía lo que estaba pasando”.

El relato avanza en una línea temporal y se sitúa con Monserrat Bustamante a los 13 años. De acuerdo con La Tercera, a esa edad se fue a cantar a clubes deportivos y se emparejó con un hombre 21 años mayor, un payaso callejero que no sabía leer ni escribir, casado y con hijos, que funcionó como una suerte de mánager y que ejerció sobre ella manipulación emocional, psicológica y económica. “Yo lo veía como un Dios”, califica la cantante en el registro.

“Yo la verdad recién a mis 40 años dejé de tener miedo de hablar de estos temas. Porque siempre huí de hablar sobre esto y me sentía muy culpable de los abusos. Siempre me sentí yo culpable. Y después llegando a los 40 años recién entendí que yo no era la culpable. Que era una menor”, sostuvo la artista.

“Y creo que es súper importante hablarlo. Aunque es exponerse, es entrar en un estado de crisis personal y estar ahí en el ojo público, y revictimizarse, porque siempre que hay alguien que sufrió abuso sexual, siempre se cuestiona a la víctima”, continúa.

“Es exponerme un poco a eso, que siempre le tuve miedo, incluso de decirle a mi círculo cercano, porque no quería que me cuestionaran si yo no había hecho algo para propiciar esta situación, siendo una niña de siete, de ocho, de catorce, de trece años. Y es algo que todavía no me es fácil llevar. Pero recién a mis 40 años creo que empecé a soltar y a entender que no era mi culpa”, complementó.

Con un acento similar, Mon Laferte también habla en la cinta de una traumática experiencia en el programa Rojo a principios de los 2000. Su relación con Jaime Román, el omnipresente productor musical encargado de definir el perfil artístico de todos los participantes que salieron de esa factoría buscatalentos.

En el largometraje, expone sus razones: “Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo”.

“De hecho, también, nunca le conté a nadie, porque pensaba: ‘nadie le va a creer a una cabra chica de provincia, pobre, flaite, como me decían todo el tiempo’. Es como la palabra de esta niña y la palabra del señor productor respetable que tenía como 60 años en esa época”, dijo Mon Laferte sobre Jaime Román.

“O sea, todo el mundo iba a decir ‘ah, seguramente ella ha intentado acostarse con él o le coquetea para conseguir cosas’. Esa es la historia de siempre. Yo nunca le conté a nadie. Hasta que un día me armé de valor y hablé con la gente del programa. Y tampoco me hicieron caso. Suele pasar. Y hablé con todos, incluido nuestro querido conductor”, agregando que él “no hizo nada”.

