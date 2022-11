Millaray Viera compartió imágenes de su íntima despedida de Chilevisión: “Nos volveremos a encontrar”

Hace algunos días, la animadora Millaray Viera anunció a través de sus redes sociales que no renovó contrato con Chilevisión, por lo que dejó la casa televisiva en la cual participó por cuatro años.

De esta forma, la comunicadora salió de pantalla, y de los dos programas que conducía en la señal: “Sabingo” y “Yo Soy”, siendo nombrada la periodista Emilia Daiber como su reemplazo en este último.

“Estoy tranquila de que fue la decisión que dictó mi corazón. Uno sabe que esta pega es dinámica. Uno puede tener una idea, pero eso va cambiando”, fueron parte de las palabras de Viera ante su salida.

Ahora, fue la propia Millaray quien compartió una sentida publicación en su cuenta personal de Instagram, donde evidenció parte de una de sus despedidas de Chilevisión.

“Anoche fue mi despedida #1 organizada por el hermoso equipo de Yo Soy en la casa de Carlos Valencia. Gracias Carlitos, por poner el recinto y el corazón. Gracias por tus palabras y tu escuela estos años que voy a atesorar por siempre”, comenzó relatando en la publicación.

“Gracias a los que produjeron y a los que fueron (varios no salen en la foto) no se imaginan cuánta gratitud siento ahora mismo, compañeritos-maestros. Les debo todo lo que he aprendido”, agregó en el escrito, donde adjuntó fotografías del especial momento, en las que se podían ver a diversas figuras del canal, como Julio César Rodríguez, Julián Elfenbein, Fran García-Huidobro y Antonio Vodanovic, entre otros.

“Es hermoso irse así. Los voy a echar mucho de menos, pero estoy segura de que nos volveremos a encontrar más temprano que tarde para seguir compartiendo la pasión por lo que hacemos y no tengo dudas de que la amistad continuará sin importar el canal en el que estemos. ¡Los quiero infinito!”, concluyó Millaray Viera.

Quien también compartió fotografías del íntimo festejo, fue el animador de “Contigo en la Mañana”, quien le envió un cariñoso mensaje a la comunicadora. “Anoche despidiendo a Millaray Viera en casa de Carlos Valencia. Milla, que solo vengan cosas buenas. ¡El destino nos volverá a juntar por ahí! Siempre es bueno tomar nuevos caminos”, escribió JC, a lo que Millaray le contestó: “¡Lindo mi Julito! ¡Te adoro! Te voy a echar de menos, pero obvio que nos seguiremos viendo”.

