Millaray Viera anunció su salida de Chilevisión: “Tomé la difícil decisión”

La mañana de este miércoles, la animadora Millaray Viera anunció a través de sus redes sociales que decidió no renovar contrato con Chilevisión, luego de más de cuatro años de estar ligada a la estación televisiva.

“Quería contarles que tomé la difícil decisión de dejar el canal que ha sido mi hogar durante los últimos cuatro años, en busca de nuevos desafíos y nuevos horizontes profesionales”, comenzó señalando la conductora de “Yo Soy”.

“Siento una profunda emoción, y harta pena, por dejar de compartir todos los días con los equipos que han sido mi familia”, añadió la integrante de “Sabingo”, junto a quienes aseguró haber vivido momentos inolvidables.

“Fui muy feliz en este lugar gracias a ellos, y todo lo que hoy soy profesionalmente, todo lo que he aprendido y lo que he crecido en estos años, se lo debo antes que nadie a mis compañeros, que, con su cariño, paciencia y generosidad, me ayudaron a encontrar mi camino”, agregó Viera.

“Gracias Chilevisión por confiar en mí y por abrirme oportunidades que me permitieron desempeñar dos roles distintos, pero ambos desafiantes y fascinantes, como animadora del Prime del canal en Yo Soy, y conductora en terreno de un programa cultural que recorre Chile, Sabingo, ambos premiados por el público como líderes en sus respectivos horarios”, indicó en la publicación que compartió por su cuenta personal de Instagram.

“Gracias a ustedes, por seguirme siempre con cariño, por darme su confianza, incluso cuando al comienzo, yo no tenía esa confianza en cómo hacer este trabajo, y por acompañarme en cada paso de estos años de crecimiento y aprendizaje, que me han llevado a este lugar tan lindo en mi carrera en el que hoy me encuentro”, concluyó la comunicadora, disolviendo así su relación contractual con Chilevisión, canal de televisión al que perteneció por más de cuatro años.

