Miel Blanca rompió el silencio ante su inesperada descalcificación de “El Discípulo del Chef”: “Tengo el corazón partido en mil pedazos”

Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su estelar “El Discípulo del Chef”, el que en su recta final estuvo marcado por un inesperado momento, ya que una de sus destacadas participantes fue descalificada de la competencia al dar positivo a Covid-19.

“Tenemos un episodio decisivo, por eso nuestros chefs están vestidos así, de punta en blanco. Hoy es cocina clasificatoria para la gran final. Antes de comenzar, tenemos una lamentable noticia. Nuestra querida Miel dio COVID positivo”, reveló Emilia Daiber.

Ante esto, fue la propia Miel quien alzó la voz a través de sus redes sociales, donde expresó su molestia al ser marginada de la gran final del estelar de Chilevisión.

“Hoy después de tanto tiempo, al fin puedo desahogarme y contarles como sucedieron las cosas en el ‘El Discípulo del Chef’. Muchos de ustedes me preguntaron que qué había pasado y por qué había dejado de subir cosas sobre el programa y ya tras este capítulo al aire puedo hablar con claridad y cerrar este ciclo doloroso, inesperado y lleno de frustración”, comenzó relatando la ex pupila del equipo azul.

“Sin duda, sigo pensando que esta no fue la mejor decisión ni la mejor forma de haber tratado la situación, me deja muy decepcionada la producción del programa y la falta de empatía sobre una pandemia mundial que claramente no estaba bajo mi control”, añadió en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

“Tengo el corazón partido en mil pedazos, el contagio no es algo que yo esté manejando bajo mi propia… Me he cuidado muchísimo (…) Llego al canal, me hacen un antígeno y me descalificaron por tener COVID y es algo que ni siquiera está en mis manos. Estoy frustrada, tengo pena, de verdad que lo di todo”, complementó.

“Estoy muy enojada, mucha pena, mucha rabia y siento que la oportunidad de haber ganado me la arrebataron de las manos (…) Me da mucha pena de verdad, mucha tristeza que las cosas hayan terminado de esta manera”, aseguró la cocinera.

Para concluir, Miel acusó a la estación televisiva de jugar “con mi tiempo y energía y mis sueños”, y que además “te ilusionan con algo que después te quitan de esta manera tan rotunda”.

