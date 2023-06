Michael Roldán dice adiós a La Red luego de 12 años en el canal: "No me quería ir, pero es necesario"

A las salidas de Eduardo de la Iglesia, Julia Vial y Nacho Pop de La Red, ahora se suma la de un integrante histórico, Michael Roldán.

El periodista confirmó que deja la señal tras 12 años de trabajo con una emotiva publicación en redes sociales.

“¡Adiós!, ¡Chao!, ¡Bye!, ¡Hasta siempre! Hoy se cierra un ciclo de 12 años y me despido del que fue mi canal, La Red”, expuso.

Luego agregó que “la despedida no es fácil, el cerrar ciclos es complejo, más cuando las condiciones están lejos de las que uno querría. Si soy honesto, no me quería ir, pero es necesario“.

El que fuera integrante de programas como «Intrusos» y «Así Somos», indicó que "muchos no entenderán pero este canal fue más que mi trabajo, FUE MI LUGAR SEGURO, un lugar por el que luché todos estos años, que fui construyendo desde distintas aristas, hoy el 90% de quienes forman parte de mi vida son personas que directa o indirectamente conocí por este canal".

Roldán siguió diciendo que "¿hay pena? BASTANTE, ¿rabia? NINGUNA, ¿agradecimiento? INFINITO, por cada día que pasé en este canal, por cada persona que conocí, por los buenos y malos momentos, porque FUÍ FELIZ y eso nunca lo olvidaré. Hoy solo tengo una certeza y es que NADA SERÁ COMO LO FUE EN @laredtv ¿ESO ES BUENO O MALO? ¡NO LO SÉ! Y ESTOY ANSIOSO POR DESCUBRIRLO".

Para cerrar, el profesional escribió: "Público y gente querida ¡gracias! Esta historia continuará…".

