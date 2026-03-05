Meteoróloga Allison Göhler fue víctima de violento ataque en autopista camino a CHV

La meteoróloga Allison Göhler fue víctima de un violento hecho cuando se dirigía durante la mañana de este jueves 5 de marzo a dependencias de Chilevisión.

Antes de entregar su reporte del tiempo, señaló que mientras se trasladaba por la autopista, le lanzaron una piedra a su automóvil desde una pasarela.

Producto de esto, su vehículo resultó con importantes daños, aunque la profesional destacó que la piedra no impactó en el parabrisas, lo que pudo haber sido peor.

"Me acaba de llegar un camote, una piedra, al auto, camino al canal. Pasando la pasarela de Toesca más o menos. A esa altura me llegó una piedra enorme que me generó un abollón grande", comentó Göhler en el noticiero AM de Chilevisión.

Asimismo, señaló a Marianela Estrada y a Roberto Cox que "sentí una explosión, pensé que era un miguelito y por mi mente dije: ‘no pares, no pares’ porque son estas técnicas que ocupan para que uno se detenga y te roben el auto o tus cosas".

También manifestó que "Dios es grande, tuve la suerte que me cayó ahí porque si me hubiera caído en el parabrisas hubiera sido otra (la historia)".

Finalmente comentó a los televidentes que "insisto, un angelito me protegió porque cae un centímetro más al lado y la historia sería distinta".

Cabe hacer presente que la comunicadora resultó ilesa de este incidente.

PURANOTICIA