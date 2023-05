Memo Bunke contó que fue víctima de un portonazo afuera de su hogar: "Dos cabros chicos con pistolas"

Memo Bunke utilizó sus redes sociales para dar a conocer que sufrió un portonazo afuera de su domicilio, en la comuna de La Cisterna, a semanas de que su esposa, Paola Torres, fuera hospitalizada por segunda vez debido a una osteomielitis, enfermedad que afecta sus huesos.

El humorista utilizó sus redes sociales para dar a conocer este hecho. “Hola, amigos, aquí nuevamente para contarles una experiencia muy mala que tuve hoy, hace un par de horas: me hicieron un portonazo aquí afuera de la casa“, relató en un video.

“Dos cabros chicos, porque me imagino que eran menores de 18 años, andaban con pistolas, querían quitarme el auto y en el momento no pensé en nada más que en ‘no'”, agregó.

Guillermo Alburquerque, nombre real del artista, contó que con los antisociales “nos agarramos a garabato limpio y al final parece que la pistola no era de verdad, porque si no me hubieran pegado un ‘tunazo'”.

Tras este hecho, el comediante se dirigió a Carabineros para realizar la denuncia correspondiente, donde "me dijeron ‘tenemos tan pocos carros acá’. Creo que tenían uno solo”.

“Si el alcalde de La Cisterna, Don Joel Olmos, está viendo este video, hay que poner un poquito más de atención a esto. Yo que vivo aquí en Américo Vespucio, donde pasan tantos autos… cuando uno cree que no va a pasar nada, sí pasa. Amigos, cuídense muchísimo”, finalizó.

Cabe señalar que el humorista compartió el video con el siguiente texto: “Lo único que nos faltaba”.

Lo anterior, debido a los problemas de salud que ha debido enfrentar él, por una fibrosis pulmonar, y su esposa, Paola Torres, quien sufrió un absceso en la mandíbula, lo que la dejó varios días internada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Memo Bunke (@memobunke)

PURANOTICIA