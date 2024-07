Megamedia inaugura Megatiempo, el primer canal nacional 24/7 especializado en clima y medio ambiente

Megamedia lanzó MEGATIEMPO, el primer canal en la historia de la televisión chilena orientado exclusivamente a temas meteorológicos, fenómenos climáticos y su impacto en el medio ambiente de nuestro país y del planeta.

El lanzamiento se realizó en Viña del Mar y contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti y del Presidente del directorio de Megamedia, Carlos Heller. De esta manera, la ceremonia cumplió con los objetivos de descentralizar un tema que es de relevancia para todo el país, y también fortalecer nuestro sentido de pertenencia con la ciudad de nuestro Festival de la Canción.

Esta nueva señal estará disponible en todas las plataformas digitales de Mega, Meganoticias, Mega Go y directamente en el sitio Megatiempo.cl. Como complemento, su distribución también podrá ser a través de los diversos operadores de TV Paga que hay en el mercado.

Para Javier Villanueva, director ejecutivo de Megamedia, "Megatiempo, al tener una concepción digital multidispositivo, responde a las necesidades de las diferentes y nuevas audiencias que consumen los más variados contenidos informativos. El objetivo es que sea de fácil acceso para las personas y en el lugar que se encuentren".

Con un equipo altamente calificado que integran nuestro meteorólogo Jaime Leyton, los periodistas especializados en meteorología Alejandro Sepúlveda y Macarena Del Real, y el periodista especializado en ciencia, tecnología, sustentabilidad e innovación, Daniel Silva, el nuevo proyecto busca acercar temáticas medioambientales y climáticas a todas las audiencias.

Para Alejandro Sepúlveda, editor de MegaTiempo, esta nueva señal "es fundamental para la sociedad, es un servicio de información fundamental para todas las personas, no solamente para saber la temperatura o cómo va a estar al otro día, o la semana siguiente, sino que tiene que ver más allá de que me pongo o no me pongo. Tiene que ver con la agricultura, con el sector productivo y también entender los fenómenos que son cada vez más extremos, producto del cambio climático. Es una plataforma que se requería hace mucho tiempo y además que nos permite no solo llegar a través de la señal de televisión sino que también complementada con MegaTiempo.cl. También nos permite estar conectados con la comunidad Megatiempo, que toda la gente pueda participar de ella, es un ecosistema que se suma a todo el gran ecosistema de Megamedia y que es fundamental”.

Entre los contenidos que podremos encontrar en MegaTiempo se encuentran microprogramas, reportajes especiales con temáticas medioambientales, actualización del tiempo con uso de inteligencia artificial y cámaras en vivo para monitorear la temperatura. Además, contará con explicaciones más extensas sobre los principales fenómenos y conceptos vinculados al tiempo y el cambio climático. También Daniel Silva presentará las innovaciones más sorprendentes de ciencia y tecnología.

De esta forma, Megamedia sigue a la vanguardia respecto a los nuevos desafíos que nos pone la industria de las comunicaciones, buscando conectar con los temas que nos interesan a todos los chilenos.

PURANOTICIA