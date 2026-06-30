"Me vi machista, narcisista y celópata": Ballero reapareció tras dejar el reality por su salud mental

A solo días de anunciar un retiro temporal de las redes sociales para priorizar su salud mental, Álvaro Ballero reapareció en su cuenta de Instagram con una extensa reflexión en la que realizó una profunda autocrítica sobre su participación en el reality ¿Volverías con tu ex? 2, de Mega, programa del que finalmente decidió renunciar.

El ganador de Protagonistas de la Fama reconoció sentirse incómodo con el formato del espacio televisivo y cuestionó la imagen que proyectó durante el encierro.

"Me he visto y es terrible cómo luzco; mi mirada, mi postura, siempre me sentí tenso, nunca me acomodó el formato, en especial eso de sexualizar todo, como animalitos en celos", confesó.

En la misma publicación, Ballero reconoció conductas que, según afirmó, ha tenido en distintas etapas de su vida y que, a su juicio, se intensificaron durante el programa.

"Me vi machista, narcisista y celópata, y sí, he sido así algunas veces en mi vida, pero el formato hacía que todo eso se desbordara. Renuncié a millones, sueldo de CEO, pero mi sanidad mental vale más que eso", sostuvo.

El exejecutivo televisivo también aprovechó su regreso para rectificar las declaraciones que había realizado anteriormente sobre su exesposa y madre de sus hijos, Ludmila Ksenofontova, a quien había cuestionado por su trabajo.

"El odio al circo es porque ahí conoció a su nueva pareja, esa es la verdad, ella nunca dejó de ser mamá, ella era libre de hacerlo y lo hizo después de nuestra separación", aclaró.

Asimismo, anticipó que los próximos episodios del reality mostrarán momentos complejos, aunque manifestó un tono conciliador respecto de su expareja.

"Se vienen capítulos duros, pero Ludmila es libre de hacer lo que quiera, ella es la madre de mis hijos y es la mejor persona que podría serlo", afirmó.

En su mensaje, Ballero también abordó el proceso personal que está viviendo para mejorar su bienestar emocional y comprender mejor sus relaciones personales.

"Volví, pero con nuevas terapias, el 1 de julio veré si soy TEA, que es muy probable y eso me ayudará a entender mejor mis relaciones y afectos, y por último estoy luchando por ser mejor para mis hijos, que es lo más importante en mi vida", sinceró.

Finalmente, el profesional del marketing —quien aseguró que mantendrá activas sus redes sociales para desarrollar proyectos laborales— agradeció el apoyo recibido por sus seguidores y cerró su mensaje con una frase que marcó su paso por la televisión.

"Gracias por apoyarme a pesar de todo (...) Y hoy más que nunca quiero volver a decir; 'Yo amo a Ballero'", concluyó.

PURANOTICIA