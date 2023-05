"Me dan mucha fortaleza y fuerza": Aylén Milla agradeció los mensajes de apoyo tras revelar que padece cáncer

Aylén Milla agradeció los cientos de comentarios que ha recibido luego de que confirmara que padece cáncer de mama triple negativo.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la Argentina contó que se ha sometido a 16 quimioterapias y que por aquello no tiene cabello.

“No me alcanzan los dedos de las manos ni las horas del día para poner like y amor, y responder a cada uno de sus mensajes como me gustaría hacerlo. Pero decirles que intento leer todos, que estoy demasiado agradecida por el amor que estoy recibiendo“, indicó.

Luego agregó que “jamás me esperaba tanto de un video que subí, en el cual dudé mucho de contar mi cáncer. Gracias, gracias, gracias eternamente. Que todo ese amor se les devuelva por mil“.

“Me dan mucha fortaleza y fuerza. No me lo esperaba, lo juro. Es demasiado. Me llega y me emociona. Desde Chile hasta España y muchos países más”, comentó la exchica reality.

Por último cerró diciendo que “estoy con mucho amor en mi pecho y mis células agradecen llenarse de amor para sanarme. Es hora de recibir solo amor. Gracias, no tengo palabras”.

