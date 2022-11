Mauricio Medina anuncia el fin de su carrera en el humor: “Me retiro por hartas cosas”

Hace un par de días, el comediante nacional Mauricio Medina, conocido como el “Indio” de la dupla humorística “Dinamita Show”, debió ser operado por una descompensación de diabetes, razón por la que tuvieron que amputarle un dedo de su pie.

“Hoy decidí contarlo porque se que pronto va a llegar a sus oídos y prefiero que sea de mi boca. Hace cuatro días que estoy hospitalizado producto de la amputación de uno de mis dedos del pie”, escribió el propio comediante a través de sus redes sociales.

Ahora, Medina volvió a comunicar novedades en cuanto a su vida, y lo hizo en una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, donde entregó detalles de su actual vida laboral. “El 2 de diciembre tengo trabajo, a fines de diciembre también tengo peguita. La gente que quiere contratarme ni un problema. De la cabeza estoy bien, tengo buen repertorio. De todas maneras, para palear mis gastos, yo no quiero que me hagan un beneficio ni nada de eso, sino que quiero hacer una rifa”, expuso.

“Tengo un par de show más, pero le anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora”, anunció el artista nacional.

“Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo”, reveló Medina, asegurando que “es difícil tomar esta decisión, pero la pensé harto. Creo que está bueno, hay que dar un paso al costado, formé a varios humoristas y ellos serán el futuro del humor en este país”.

“No me voy a echar a morir si no hago humor, en alguna cosa voy a recalar. Yo soy un profesional en todo ámbito”, concluyó el humorista.

