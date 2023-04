Mauricio Israel vivió incómodo momento tras ser criticado en vivo por televidente: "Deberían sacarlo"

Mauricio Israel vivió un incómodo momento en vivo en el programa «Sígueme y te sigo» de TV+.

Mientras opinaban de la situación protagonizada por Cristián Castro, quien se desvistió durante un concierto de la banda argentina Miranda, el periodista fue criticado por una televidente.

En el espacio abrieron las líneas telefónicas para que los televidentes opinaran, momento en que una persona declaró sobre Israel que “no, no me gusta él. Habla con tanta propiedad, de respeto y cosas, no ¿Con qué moral viene a criticar algo él? ¿Qué margen de valores tiene?”.

“No chao, deberían sacarlo de ahí. Es el punto negro que tienen en el programa, si no lo tuvieran sería fantástico”, agregó.

Y el aludido sólo se limitó a mirar su celular y hacia el suelo.

Cabe recordar que el comunicador ya ha vivido momentos similares en el espacio.

En enero, una persona indicó durante un contacto telefónico que: “Y al ladrón de…. que le robó a todo Chile, me imagino que es hermoso contratar ladrones”.

PURANOTICIA