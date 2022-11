Mauricio Israel emitió férrea defensa ante acalorado altercado con Savka Pollak: “Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija”

La tarde de este martes, Savka Pollak y Mauricio Israel protagonizaron un tenso momento en el espacio de TV+ “Sígueme y te sigo”, donde mantuvieron una acalorada discusión mientras conversaban sobre las sesiones alimenticias de los hijos.

Lo anterior, ya que la comunicadora asistió como invitada al programa para conversar acerca de su caso, ya que recientemente reveló la millonaria deuda que mantiene su expareja con ella por este concepto, la que se encuentra en los cien millones de pesos.

En esta línea, Pollak encaró al conductor de “Círculo Central” por haber dejado “abandonada” a su hija en medio de su escándalo económico, razón por la que el comunicador decidió salir del estudio.

Posteriormente, a los pocos minutos de ocurrido el intenso intercambio de opiniones, Israel regresó al set de “Sígueme y te sigo”, donde se disculpó con los televidentes por el bochornoso momento.

“Lamento la situación que se produjo, le ofrezco disculpas a la gente que está mirando”, comenzó señalando el rostro de TV+, quien añadió que “ella entró muy prejuiciada, la entiendo, tiene la versión por un lado, no tiene las dos versiones. Ella tiene un tema, se lo respeto”.

“De mí se han dicho muchas cosas, vuelvo a repetir, yo nunca tuve la opción de defenderme. A mi hija jamás le ha faltado un centavo, nunca, ella recibió el apoyo de mi familia, ha recibido el apoyo mío, ha recibido el apoyo que ha podido recibir y le han dejado recibir porque hay muchas veces que hay dos versiones del mismo tema”, aseguró en su defensa.

“Es cierto, yo me fui y le dejé abandonada desde el punto de vista emocional, es verdad, ella me visitó en algún momento en Israel, por lo tanto cada vez que vengo a Chile trato de verla y este año no la he podido ver, pero no porque no quiera”, agregó Israel.

“Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija y lo digo mirando de frente a la cámara, nunca le ha faltado nada, salvo tener a su papá y nada me gustaría más que estuviese conmigo. Aquí se instalan temas y siempre he estado expuesto a que me juzguen por ‘caricaturas”, concluyó el comentarista deportivo.

