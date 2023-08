Mauricio Isla conmueve en redes sociales con desgarrador mensaje dedicado a su hija Luz: “Es el día más triste de mi vida”

Hace algunos días atrás, la ex chica reality Gala Caldirola anunció que dejaría Chile para volver a su natal España, país del cual llegó hace siete años para ser parte del reality show de Mega “¿Volverías con tu ex?”.

La modelo volverá a vivir junto a su familia en Europa, hasta donde llegará acompañada de su hija Luz Elif, quien es fruto de su anterior matrimonio con el futbolista nacional Mauricio “Huaso” Isla.

Bajo esta línea, fue el seleccionado nacional quien dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a su hija menor. “Hoy es el día más triste de mi vida, hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita. Papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que las cuide mucho”, comenzó relatando en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

“MI BEBE LUZ quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo, que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina … Que seas una niña de bien y llena de ilusión en esta vida amor mío … Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problema propios o si estoy enojado ... Si me necesitas y necesitas hablar conmigo siempre voy a estar para ti ... Buen viaje chiquitita hermosa papá te va a extrañar demasiado TE AMOOOO HIJA”, agregó en su emotivo mensaje el ex lateral derecho de Universidad Católica.

