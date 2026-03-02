Matteo Bocelli y su paso por el Festival: "En Viña del Mar ocurrió un clic muy especial"

A días de terminar su participación como jurado del Festival de Viña del Mar, el cantante italiano Matteo Bocelli repasó todo lo que dejó el certamen nacional.

Previo a su llegada a Chile, el artista lanzó «Enamorarse», una versión en español de su álbum «Falling in love», con canciones como «Mi historia entre tus dedos», entre otras.

Al respecto, explicó a La Tercera que "la idea de hacer un disco español nació aquí en Viña, en 2024, cuando recibí junto a mi padre tan cariño del público".

"Estaba trabajando mi nuevo álbum, que se llama «Falling in Love» y pensé que tengo que hacer una versión en español, no digo que todas las canciones, pero como la mitad. Esa es la razón", complementó el hijo de Andrea Bocelli.

Asimismo, sostuvo que "pensé naturalmente en «Quando, quando, quando», un cover nuevo de «Mi historia entre tus dedos», que también he hecho con el autor. Quiero agradecer eso, porque él significa mucho para mí. Crecí escuchando su música".

"En Viña ocurrió aquel clic muy especial que me ha conectado con muchas personas", añadió el cantante italiano, quien también manifestó que "el Festival ha hecho más que ayudarme, en el sentido que me ha dado realmente un push muy fuerte. Pero cada vez que voy a un lugar trato de dar lo máximo de mí".

PURANOTICIA