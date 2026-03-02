Diego Urrutia remece el Festival de la Comedia con feroz dardo a Kaminski

El Festival de la Comedia 2026 bajó el telón este domingo con una jornada marcada por las risas, pero también por la controversia. Uno de los números más comentados fue el de Diego Urrutia, quien utilizó su vitrina en horario estelar para lanzar una directa y filosa broma contra Francisco Kaminski.

El nuevo rostro de Chilevisión (CHV) se presentó con una rutina ágil y cercana, donde repasó su llegada desde Temuco a Santiago, recuerdos escolares y situaciones cotidianas que arrancaron carcajadas constantes. Sin embargo, el punto más álgido llegó cuando confesó su fanatismo por la clásica serie mexicana El Chavo del 8.

Al recordar el emblemático episodio en que el protagonista es acusado de “ratero”, Urrutia recreó la escena: “Estaban todos ahí: ‘ratero, rateroooo’… estaba ahí Don Ramón, un hue… que debía 12 meses de renta”.

Fue entonces cuando disparó la frase que hizo estallar al público: “Ni Kaminski se atrevió a tanto”, en alusión a las millonarias deudas que se le han atribuido públicamente al locutor tras su bullado quiebre matrimonial.

Las carcajadas y aplausos fueron inmediatos. Lejos de suavizar el golpe, el humorista agregó: “Puta que me cae mal ese hue…”. Tras la reacción del público, aclaró entre risas que hablaba de “¡Don Ramón!”, para luego rematar con un breve “También”, dejando clara su postura.

La mención no pasó inadvertida considerando que Urrutia mantuvo una relación de cerca de un año con Carla Jara, exesposa de Kaminski. El romance comenzó en 2024, meses después del mediático divorcio de la comunicadora, proceso marcado por rumores de infidelidad con Camila Andrade y denuncias públicas por deudas.

La relación entre Urrutia y Jara fue una de las más comentadas del espectáculo local, no solo por el contexto en que se dio, sino también por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, en junio de 2025 decidieron poner fin al vínculo.

En el programa Only Fama, Jara explicó que el quiebre respondió a proyectos de vida distintos. “Yo creo que los dos tuvimos una relación súper intensa y bonita. Lo pasamos bien mientras duró”, expresó en esa oportunidad.

La comunicadora profundizó: “Piensa que Diego tenía 30 años, quería una vida (...) Se conversó en algún momento vivir juntos y todo, pero yo claramente no podía porque tenía a Mariano, no era viable en ese momento”. Además, fue enfática al señalar: “Uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero no se pudo (...) ‘tú quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar’. Yo, de hecho, ni siquiera puedo tener hijos”.