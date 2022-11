Marlene de la Fuente por infidelidad de Iván Núñez: “Para mí fue la salida”

En una nueva edición de “Tenemos que hablar de sexo”, programa emitido en YouTube conducido por Tonka Tomicic, asistió como invitada la periodista Marlene de la Fuente.

En su visita al espacio, la comunicadora recordó detalles de su anterior matrimonio con el rostro de TVN Iván Núñez, el que terminó a raíz de un infidelidad cometida por el lector de noticias en 2019.

“Era súper puritano, muy conservador y la pareja que también tuve anterior a él, que fue una, también era muy conservador”, comenzó recordado Marlene, quien añadió: “Yo viví una infidelidad, que la verdad es que a mí bajo ningún punto me llegó ni me dolió eternamente”.

En esta línea, explicó que producto de la maternidad, “tú solo llegas a tener relaciones cuando hay espacios, cuando se dan los lugares”, aseguró, agregando que “uno medio puritano, no hacía nada, era cartucho, yo también venía de una enseñanza… no es solo que hice algo cuando tuve a mis hijos, pero era todo formal, la rutina que hoy en día ya no va”.

Al ser consultada por Tonka sobre si cree que pudo haber realizado algo de forma distinta para cambiar el futuro de la pareja, de la Fuente indicó que “no creo que iba por ahí, no teníamos una mala relación, nunca hubo algún problema. Empezó a dormir arriba solo cuando fue infiel y le dije que esto se acaba acá”.

De esta forma, la comunicadora reveló que se enteró de dicha infidelidad gracia a una tercera persona, quien le mostró imágenes de la ocurrido. “Fui a ver las fotos solo por mis hijos, yo las vi y supe inmediatamente que esto se acababa”, aseguró.

“Debo ser súper sincera, yo vi esto y para mí fue la salida, yo sentí que me abrieron la puerta de la cárcel, fuerte lo que estoy diciendo, pero viene de corazón”, concluyó.

PURANOTICIA