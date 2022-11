Marlen Olivari sobre su anterior relación con Roberto Dueñas: “No tengo ganas de repetir la historia”

La noche de este martes, en un nuevo capítulo emitido del programa de trasnoche de TVN “Buenas Noches a Todos”, Eduardo Fuentes recibió como invitada en el estudio a la showoman Marlen Olivari.

Dentro de la íntima conversación, la ex integrante del extinto programa de humor “Morandé con Compañía”, se refirió a su polémico matrimonio con su exmánager, Roberto Dueñas.

“Tengo miedo que al casarnos con Luciano (las cosas no funcionen) (…) Es una especia de cábala”, comenzó desclasificando, recordando su anterior relación. “Yo una vez estuve casada y lo pasé mal. La verdad no tengo ganas de repetir la historia. Además, me salió tan caro el divorcio”, explicó.

“Para mí no es tema, y creo que tampoco lo es para mi hijo”, expresó Marlen abiertamente, asegurando que “firmar un papel… yo ya pasé por toda esa historia, con el vestido largo, la cola de 7 metros. De verdad fui súper feliz armando el matrimonio, maravilloso. Yo sé que es bonito como historieta”.

Finalmente, Olivari señaló que si Luciano le propusiera matrimonio, ella aceptaría. “Sería entretenido”, concluyó.

