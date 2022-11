Marlen Olivari aclaró sus dichos sobre el feminismo, el que aseguró ser “puro show”: “Es un extremo”

La showman Marlen Olivari, asistió como invitada al primer capítulo del nuevo programa de espectáculos de TV+ “Sígueme y te sigo”, donde aclaró unas recientes declaraciones que realizó sobre el feminismo, el que calificó de que “era puro show”.

En esta línea, la ex participante de “Morandé con Compañía”, decidió explicar sus dichos. “Es súper importante que la gente sepa y que haga memoria, que yo siempre he apoyado todas las causas de mujeres, de todo Chile. Siempre, toda mi vida he apoyado a las mujeres”, comenzó señalando.

“De hecho, hasta el día de hoy, sigo haciendo charlas motivacionales en municipios para mujeres en riesgo social. También he sido rostro de muchas compañas del SernamEG, en conjunto con la PDI”, añadió.

De esta forma, Olivari agregó que “la verdad es que yo siempre he apoyado esas causas, no sé si las feministas, porque el feminismo es como un extremo, así como el machismo”.

Si bien aseguró que respeta de forma absoluta esos “movimientos”, indicó que “lo que sí, a lo mejor no me pareció correcto, cómo mujeres quemaban banderas o se ponían la cola de caballo, o se sacaban la bandera del popo, cuando hacían manifestaciones”.

“Esas cosas, sí son show, y es innecesario, pero yo siempre he apoyado a las mujeres y las causas, más que feministas, de las mujeres de todo Chile, no de un sector político, sino que todas”, explicó.

Para concluir, Marlen aclaró que cuando expresó el “show del feminismo”, se refería a “lo que todos vimos en la televisión, de las cosas no tan bonitas, que se manifestaban en el nombre de todas nosotras, con cosas con las que no nos vimos representadas”.

PURANOTICIA