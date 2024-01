María José Quiroz y Kurt Carrera culpan a Belén Mora de la ruptura del elenco de Morandé con Compañía

Los dimes y diretes entre los miembros del extinto programa Morandé con Compañía siguen, y ahora es el turno de María José Quiroz y Kurt Carrera, quienes irán al programa “La cabaña” a desclasificar los hechos que llevaron al quiebre del elenco.

Recordemos que un rumor persistente, era que la mencionada actriz habría sido acusada injustamente de haber besado a “Toto” Acuña, pareja de Belén Mora tras una fiesta. Este incidente había provocado que el equipo dividiera en bandos.

En los adelantos, se pueden ver las siguientes cuñas de la actriz: “Era negro o blanco. Yo me quedé sola con la Pao, todo el resto se fue a un bando (…) los viernes para mí era llorar y decía ‘no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir’, pero tenía que trabajar”, expresó.

Por su parte, Kurt Carrera defendió a su compañera y asegura que María José no cometió este acto, “A ella (por Belén Mora) le dijeron ‘oye, el Toto está atracando con la María José o se está comiendo al Toto’ y según ella lo vio”, comentó.

"Pasó una cosa complicada en una forma de trabajo, como que se dividieron los bandos.Lo que había pasado lo encontré súper injusto, porque la conozco, sé quién es. María José no tiene esa maldad o esa forma de que la otra persona pensara que era así”, remató Carrera.

PURANOTICIA