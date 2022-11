Marcianeke entrega detalles de su proceso de rehabilitación contra las drogas: “Es difícil”

El cantante nacional de música urbana Matías Muñoz, más conocido por su nombre artístico “Marcianeke”, realizó una inesperada confesión en cuanto a su rehabilitación, ya que se encuentra en un proceso de desintoxicación de la popular droga denominada como tussi.

“Llevo días, es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”, comenzó relatando el intérprete de “Dímelo Ma”, en una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Instagram.

“Tengo que hacerme mierda fumando pitos, cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao”, añadió.

Acerca sobre la limpieza de su cuerpo, el artista aseguró que “voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor”.

