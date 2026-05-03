Marcelo Ríos pide disculpas tras altercado en Vitacura: "Se me pasaron las copas"

Utilizando sus plataformas digitales para entregar disculpas públicas, Marcelo Ríos decidió abordar personalmente la controversia originada a raíz de un altercado protagonizado por él en un establecimiento nocturno de la comuna de Vitacura. De esta forma, el extenista entregó su propia perspectiva frente a los hechos que causaron gran revuelo mediático.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que el exnúmero uno del planeta ratificó su participación en el suceso que se difundió masivamente durante las horas recientes. En dicho espacio virtual, manifestó su arrepentimiento publicando el siguiente texto: “Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa”, confirmando así que los registros correspondían a su persona.

Dentro de ese mismo posteo, el exdeportista no eludió la culpa por su accionar y explicó los motivos detrás de su conducta. Al respecto, declaró textualmente: “es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí; y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

La notoriedad de este caso escaló rápidamente debido a la circulación de diversos videos en internet. En estas imágenes se podía apreciar al otrora tenista en los alrededores del mencionado recinto, inmerso en un escenario que requirió el despliegue tanto de los guardias de seguridad del lugar como de efectivos de Carabineros de Chile.

Según la información recabada sobre el caso, todo se habría originado a partir de un intercambio de palabras que fue elevando su intensidad, culminando con un tropiezo del protagonista que le causó una lesión en la frente. A pesar de la magnitud del altercado, el operativo policial concluyó sin personas detenidas ni derivó en consecuencias de mayor gravedad.

Con esta declaración directa, Ríos buscó poner punto final a la polémica generada por su comportamiento, dirigiendo sus palabras de perdón hacia todos aquellos que resultaron involucrados en el bullado episodio.

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