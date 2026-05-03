Marcelo Ríos es retirado por Carabineros tras altercado en bar de Vitacura

Con la asistencia de efectivos policiales debió ser escoltado fuera de un recinto nocturno en la comuna de Vitacura el extenista Marcelo Ríos, situación que causó gran conmoción durante la noche del sábado.

De acuerdo a la información publicada por La Tercera, el suceso se desarrolló en las cercanías del Bar Taringa. En dicho lugar, el exnúmero uno del mundo fue grabado en videos que posteriormente se compartieron y viralizaron con rapidez a través de las redes sociales.

Los registros audiovisuales muestran al exdeportista dialogando con funcionarios de Carabineros de Chile, exhibiendo un evidente estado de alteración y siendo sostenido por otra persona. Diversos medios recogieron versiones que indican que, durante el altercado, el protagonista habría sufrido una caída que le provocó una lesión en la frente, sumado a momentos de tensión con otros asistentes del local.

A través de las plataformas digitales, uno de los videos difundidos describe la situación afirmando textualmente: “en este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos”.

Nuevos antecedentes sobre lo ocurrido fueron aportados por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien precisó el origen del conflicto señalando que “él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz”.

Para complementar su reporte, la comunicadora añadió sobre la intervención de las autoridades que “las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”.

A pesar de la magnitud del escándalo, el episodio no dejó personas detenidas. No obstante, este nuevo incidente fuera del ámbito deportivo volvió a instalar el nombre del extenista en la discusión pública.

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