Marcelo Ríos habría solicitado la tuición de sus hijos

Marcelo “chino” Ríos habría pedido la tuición de los hijos que tiene en común con Paula Pavic.

Será la misma exesposa del tenista la que entregará la información en un próximo capítulo del programa PH, Podemos Hablar, de Chilevisión.

Según trascendió, la mujer habría señalado que es deseo del extenista quedarse con la tuición de sus 5 hijos, aun cuando se manifestó dudosa respecto de la decisión.

“Es que no creo que él lo quiera así, porque de hecho lo hemos conversado un montón de veces y, aparte, yo no creo que se pueda hacer cargo de los niños», habría explicado en el espacio televisivo.

Pavic, fue más allá e indicó que «es para evitar tener que dar una pensión por los niños, esa es la razón por la que los niños tendrían que quedarse con él. No creo que sea una decisión de él, ni que él lo quiera así. Yo creo que es un tema de estrategia de abogados», indicó.

El conductor del PH, Jean Phillippe Cretton, le habría consultado sobre su sentimiento como madre respecto de la decisión, a lo que Pavic contestó: “Es que no lo veo ni siquiera como una opción. No me veo lejos de los niños».

Finalmente, la exesposa del tenista se refirió a la situación económica por la que atraviesa tras su separación. “Él dejó de pagarme todas mis tarjetas, con las que yo pago todos los gastos de la casa en octubre. Yo he estado octubre, noviembre y diciembre pagando todos los gastos de él y de la casa con las tarjetas de créditos, ni siquiera con lo mío, porque yo no tengo esa cantidad tampoco. Tengo 20 tarjetas de crédito y las tarjetas me van a aguantar lo que aguante el crédito que tienen las tarjetas”, sostuvo.

PURANOTICIA