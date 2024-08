Marcela Vacarezza afirma que a Rafael Araneda "le gustaría" animar Viña 2025

Marcela Vacarezza se refirió a la posibilidad de que Rafael Araneda vuelva a animar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Todavía se especula cuál será la dupla de animadores para la edición del próximo año, donde Karen Doggenweiler estaría confirmada.

Pese a que se rumorea que "Rafa" podría comandar el certamen por novena ocasión, la comunicadora afirmó en diálogo con «Zona de Estrellas» de Zona Latina que “no ha habido ningún ofrecimiento para él”.

“Si llegara a pasar, él tiene que ver su trabajo allá (Miami, Estados Unidos), porque tiene sus vacaciones ahora. Rafael lo pasó muy bien haciendo el Festival de Viña, es un escenario que le gusta, lo quiere mucho”, explicó.

“Él, la única patita que tiene en Chile, es en la radio Pudahuel, todos los días, pero no en televisión”, relató.

Finalmente, Marcela planteó que a Rafael “yo sé que le gustaría, pero uno no saca nada con decirlo, porque si no lo llaman y no se lo ofrecen... Hay que ver si Univisión da el permiso para hacerlo”.

