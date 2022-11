Luis Sandoval realizó su debut en el área deportiva de la mano de TNT Sports

El periodista de espectáculos Luis Sandoval, tuvo un especial incursión en un nuevo rubro dentro de su carrera, ya que este fin de semana debutó en la estación televisiva TNT Sports, donde junto a Lorena Miki comentó la previa del Mundial de Qatar 2022.

El ex panelista de “Me Late” describió la inesperada hazaña en sus redes sociales, donde compartió imágenes de su experiencia. “¡Hoy debuté en el área deportiva! Tuve el honor de comentar para TNT Sports la Ceremonia Inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022”, comenzó relatando en su cuenta personal de Instagram.

“No se imaginan cuanto estudié, investigué y aprendí. Me sentía dando mi examen de grado. Pero una vez más comprobé que los desafíos hay que tomarlos y vivirlos”, añadió en la publicación, donde adjuntó fotografías del especial momento.

“Quedé feliz con los resultados y me sentía como que hubiese llevado años haciéndolo. Al lado de tremenda partner, Lorena Miki y las redes puros buenos comentarios, así que feliz. Gracias, gracias, gracias”, concluyó Sandoval en su publicación.

“Me llama el viernes muy temprano la productora de TNT para invitarme a ser parte del panel donde tenía que comentar la ceremonia inaugural, toda la trastienda”, reveló posteriormente en conversación con “Publimetro”, a quienes desclasificó cómo se gestó su llegada a esta instancia, relatando que “fui súper honesto, le dije que no era mi área, no sabía de futbolistas, pero después de un rato me quedé pensando y dije no, por qué me estoy negando a la posibilidad de trabajar en algo que podría proyectarme más adelante”.

“Me puse a estudiar, investigar y estuve todo el fin de semana leyendo. Me instruí e hice un buen trabajo”, confesó el comunicador en conversación con el medio mencionado anteriormente, donde enfatizó para concluir que “soy periodista, no podía flaquear. Me mentalicé y salió súper bien. Incluso, me pasaron el camarín de Mónica Rincón, me sentía muy VIP”.

