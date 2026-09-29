Francisca Merino daría el salto a Canal 13 con millonario sueldo tras dejar «Primer Plano»

Francisca Merino prepara una nueva etapa en televisión luego de cerrar su paso por Chilevisión, donde durante los últimos meses se desempeñó como panelista de «Primer Plano».

La actriz llegará ahora a Canal 13 para integrarse al panel de «Alfombra Roja», espacio que regresará a las pantallas con una renovada propuesta y que contará también con Millaray Viera y Nacho Gutiérrez.

En medio de este cambio de estación televisiva, surgieron antecedentes sobre las condiciones económicas que tendría el nuevo vínculo de Merino con la señal ubicada en Inés Matte Urrejola.

De acuerdo con información publicada por TCF Magazine, la actriz recibiría cerca de $14 millones mensuales por su participación en el programa, cifra que representaría un incremento de aproximadamente $6 millones respecto de los cerca de $8 millones que habría percibido durante su etapa en «Primer Plano».

La misma versión señala que el acuerdo entre Merino y Canal 13 tendría una duración de tres años, lo que extendería su permanencia en la estación más allá del retorno de «Alfombra Roja».

Cabe precisar que tanto el monto atribuido a su remuneración como la duración y las demás condiciones del supuesto contrato no han sido confirmadas públicamente por Francisca Merino ni por Canal 13.

De concretarse bajo los términos difundidos, el cambio marcaría un importante salto en las condiciones laborales de la actriz, quien pasará de participar en el espacio de espectáculos de CHV a convertirse en uno de los rostros del regreso de un programa histórico de Canal 13.

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