Luis Jara no tiene pensando en volver a conducir un programa de TV: "Ya cumplí un hermoso ciclo"

Luis Jara estará presente en el próximo capítulo del programa «45 minutos con» de Mega Plus.

En la ocasión descartará un posible regreso a la televisión en diálogo con Karla Constant.

“No estoy en un programa de televisión porque no quiero, ya cumplí un hermoso ciclo y quiero quedarme con eso. Aunque me llaman todos los días para regresar a la TV, quizás porque saben que construí un espacio, un estilo y una forma. Pero soy yo quien no desea volver”, relatará.

“Miro hacia atrás y me gusta ver lo difícil que fue. Si no hubiese sido como fui o si no hubiese puesto la intención de crecer, no estaría disfrutando lo que he conseguido (…) Entiendo la industria. Hace 47 años que lidio con esto”, explicará.

Cabe indicar que el destacado cantante nacional está radicado hace algunos años junto a su esposa e hijos en Miami, Estados Unidos.

