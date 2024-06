Luis Gnecco por cancelación que vivió tras denuncia por violencia intrafamiliar: “Yo hubiese hecho lo mismo”

El actor nacional Luis Gnecco, será uno de los invitados al programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” de la noche de este viernes, donde abordará junto a Julio César Rodríguez la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que pesa en su contra, y la “cultura de cancelación” que afectó por completo su carrera.

Lo anterior, ya que si bien el destacado intérprete reconoció la acusación en su contra, asegurando que cuando la denuncia se dio a conocer “pedí disculpas públicas y me sumí en lo que se llama la profundidad periscopio, que es francamente bajar las revoluciones”, momento en el que fue ampliamente juzgado por la opinión pública, lo que a su juicio se dio con justa razón.

Bajo esta línea, Gnecco fue enfático en que luego de la denuncia se sumergió en un periodo de reflexión, asumiendo las consecuencias de sus actos, lo que habría sido un verdadero “remezón” para el artista.

“Primero que nada, el tema de las pegas y que se entiende también. ¿Cuál es la responsabilidad de un hecho así? Te lo tomas en la personal, como que me están atacando a mí y es algo específicamente en contra tuyo... pero creo que lo que hay que hacer para desarmar un conflicto es decir perdón, me equivoqué”, expuso.

“Eso fue lo que yo hice y creo también que es lo que correspondía, entendiéndolo como que no me lo podía tomar en la personal y pensar que la sociedad está en contra mía”, continuó con su relato, agregando que “yo hubiese hecho lo mismo”.

Uno de los actos de cancelación más recordado fue su salida de los comerciales de una reconocida marca de yoghurt, del cual era rostro. “Cuando me cancelaron esas pegas dije a ver, yo que el señor Danone hubiese hecho lo mismo, obviamente. Tú no puedes entrar a pelear de ¿por qué me están censurando? o ¿por qué me están cancelando?”, expuso Gnecco de acuerdo al adelanto del espacio emitido por Chilevisión.

"De que la cancelación fue efectiva, sí. Para mi gusto el conflicto pudo haberse resuelto de una manera más privada, esto lo he conversado con mi ex mujer que es la afectada, y habría tenido el mismo resultado para ella. ¿Qué hago yo con eso? Pongo un antes y un después, queda como una marca indeleble en mi vida que hay que superar”, concluyó el actor, quien será parte de la edición de la noche de este viernes de “Podemos Hablar”.

