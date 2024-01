Luego de tres meses al aire, Javier Olivares confirma su salida de Radio Estación Metropolitana FM: Acusó problemas de financiamiento

Sin previo aviso, el locutor radial Javier Olivares no apareció este martes en “El Despertador”, programa de Radio Estación Metropolitana FM que realizaba desde octubre de este año.

Esto generó la incertidumbre en sus seguidores, quienes no sabían si era un cambio momentáneo o permanente, lo que finalmente fue dilucidado por el propio comunicador.

“Dejé de colaborar con la radio porque está teniendo problemas para el financiamiento y para poder moverse dentro del negocio que se me presentó en un momento”, reveló Olivares en el programa “Not News” de Vía X, donde mantuvo una sincera conversación con Nicolás Larraín.

“Terminó el viernes normal y el domingo me llama el dueño de la radio para decirme que busquemos otro mecanismo de negociación. En el fondo, la emisora hoy día necesita financiamiento para pagar el sueldo de los talentos, la gente que participa ahí, pero yo no tengo posibilidades de hacer otra forma de negocio, yo no puedo ir a buscar auspiciadores, no es mi trabajo”, agregó, confirmando su salida a dos meses de llegar a la estación.

Bajo este contexto, el profesional aseguró que “si no tienen las capacidades de autofinanciar la radio y por otros problemas que puede tener la emisora en su funcionamiento no lo puede hacer, bueno, está bien”, pero que “evidentemente estoy decepcionado y no me gusta lo que ha pasado”.

Al ser consultado sobre los problemas económicos de Radio Estación Metropolitana FM , afirmó que “pueden ser muchas cosas, puede ser muy caro, puede ser que ganó el 'en contra', pueden ser muchas cosas”.

“Hoy día la televisión, los medios de comunicación son un elefante blanco que cada vez cuesta cada más mantenerlos. La publicidad es complicada y además cuesta hacer medios cuando hoy día tienes a personas que tienen canales en YouTube o en redes sociales con un presupuesto mucho más pequeñito y hacen mucho más dinero”, concluyó Javier Olivares.

Cabe destacar que, Radio Estación Metropolitana FM es propiedad de Alejandro Martini, militante del Partido Republicano, la que abogó por el “A Favor” en el último proceso constitucional.

PURANOTICIA